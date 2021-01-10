Tüketici hakem heyetleri 2020'de 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine toplam 594 bin 270 başvuru yapıldığını belirterek, bunların 521 bin 553’ünün (yüzde 87,8) karara bağlandığını ifade etti. Bu kapsamda 860 milyon 778 bin 208 lira değerinde uyuşmazlığın değerlendirildiğine dikkati çeken Pekcan, alınan kararların yüzde 59’unun tüketiciler lehine sonuçlandığını kaydetti.
Tüketici hakem heyetleri 2020'de 861 milyon liralık uyuşmazlığa çözüm getirdi. Hakem heyetlerine en çok fazla başvuru cep telefonu, ayakkabı, internet abonelikleri ve kredi kartı üyelik ücreti için yapıldı.
KARARLARIN YÜZDE 96,11'İ MAHKEMEYE TAŞINMADAN KESİNLEŞTİ
Pekcan, 2020 yılında tüketici hakem heyetleri tarafından alınan kararların yüzde 96,11'inin tüketici mahkemelerinde dava konusu edilmeden kesinleştiğine işaret ederek, “Tüketici hakem heyetlerinin kararlarının sadece yüzde 3,89’u mahkemelere dava konusu edildi ve bu davaların yüzde 45,2’si de tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar yönünde onandı. Böylece 2020 yılında tüketici hakem heyetlerinde alınan kararların yaklaşık yüzde 98’i, söz konusu heyetlerin aldığı kararlar yönünde kesinleşti.” ifadelerini kullandı.
BAŞVURULARIN YARISI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILDI
Tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine 2019 yılında e-Devlet üzerinden toplam 137 bin 731 elektronik başvuru yapıldığını hatırlatan Pekcan, 2020 yılında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin de etkisiyle bu rakamın yüzde 118 artarak 299 bin 597'ye yükseldiğini bildirdi.
Pekcan, söz konusu heyetlere 2020'de yapılan toplam başvuruların yüzde 50’sinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
EN ÇOK UYUŞMAZLIK CEP TELEFONLARINDA
Bakan Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep telefonu, 40 bin 567 adetle ayakkabı, 36 bin 919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 adetle kredi kartı üyelik ücreti ve 18 bin 659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin başvuru yapıldığını kaydetti.
Görülen uyuşmazlıkların sektör bazında değerlendirildiğinde 265 bin 661 adetle perakende ticaret sektörünün başta geldiğine işaret eden Pekcan bunu, 95 bin 59 adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörünün izlediğini belirtti.
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