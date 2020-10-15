Tüketici için vergi ve komisyon oranları düşürülmeli, denetimler sıklaşmalı

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak. Halihazırda faaliyette olan emlak işletmelerine, yetki belgesi almaları için verilen geçiş süreci 31 Ağustos 2020’de sona ermişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağını söyledi. Pekcan ayrıca, “En az 100 saatlik mesleki eğitim almayanlar ve mesleki deneyime sahip olmayanlar emlak işletmesi açamayacak.

ARAÇ ALIMINDA DA OLMALI

Emlak işletmesi sahipleri ile şirket yetkililerinin Seviye 5, emlak işletmesinde sigortalı çalışanların ise Seviye 4 yeterliliğe sahip olması gerekecek” diye konuştu.

Pekcan’ın aktardığına göre, Türki-ye’de gayrimenkul satışlarının yüzde 50’si emlak işletmeleri aracılığıyla yapılıyor. Ancak kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği tahmin ediliyor. Pekcan, “Yaptığımız düzenleme ile şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir emlakçılık sektörü oluşturulmasını ve sektörün yakından takip edilerek haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, söz konusu düzenlemeyi yerinde bulduğunu hatta otomobil alım sürecinde de uygulanması gerektiğini ancak eksiklikler olduğunu anlattı. Ağaoğlu, “Alım ve satımda uygulanan hizmet üst sınırı yüzde 4. Bu, çok fazla. Kayıt dışılığın düşürülmesi için bu oran inmeli” dedi. Mağdur tüketicilerin şikâyetlerinin hiç kesilmediğine dikkat çeken Ağaoğlu, “Satış bedellerinin gerçek değerinden fazla gösterilmesinin sebeplerinden biri yüksek emlak vergisi. Diğeri, emlak komisyon oranları. Meblağ yükseldikçe komisyon oranı düşmeli” diye konuştu. Ağaoğlu ayrıca, tüketicilerin dolandırılana kadar mağdur edilmeye devam edildiklerine dikkat çekerek denetimlerin de sıklaştırılması gerektiğinin altını çizdi. l Ekonomi Servisi