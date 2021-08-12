Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra: “Yine mağdur edildik”

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:47

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece katıldığı canlı yayında gazetecilerin fındık fiyatına ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, fındığın ülkemiz için en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, “Fındık Karadeniz bölgesinde çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 2021 yılı için fındık alım fiyatımız, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

Belirlenen bu fiyatı yeterli görmediklerini belirten Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, “Dört yıldır 1 kg fındığın maliyetini hesaplıyoruz. Her yıl açıklanan taban fiyatın maliyet seviyesinde olduğunu gördük. Bu yıl da aynısı oldu. Yaptığımız hesaplamaya göre bu yıl 1 kg fındığın maliyeti 25.90 lira. Açıklanan fiyat maliyeti karşılıyor. Kabul etmiyoruz” dedi.

"REKOLTE TARTIŞMALARININ NEDENİ BUYDU"

Fiyatın baskılanması için her yıl rekolte tespitlerinde tartışmalar yaşandığını söyleyen Sağra, “İhracatçılar ve tarım-gıda tekelleri yüksek rekolte iddialarında bulunuyor ancak gerçekle uyuşmuyordu. Bu yıl da aynısını yaptılar. 800 bin ton rekolte iddiasında bulunarak açıklanacak fiyatın düşük olması baskısı yaptılar. Hükümet de bunların çıkarına taban fiyat açıkladı. Türkiye’ye en büyük gelir getiren ürünü üreten bizler mağdur ediliyoruz. Tüm Köy Sen olarak her zaman söylediğimiz gibi, üreticileri koruyan ve söz sahibi yapan tarım yasalarının çıkması gerekiyor. Bu konuda sendika olarak çabamız sürecek” dedi.

“KÖYLÜLER KENDİ ÇIKARLARI İÇİN BİRLİK OLMALI”

Her yıl aynı durumla karşı karşıya kalındığını belirten Sağra, “Tartışmalarda üretici köylüler olarak taraf olmadığımız, söz sahibi olamadığımız sürece hep başkasının belirleyeceği fiyata teslim olacağımız açık. Bu nedenle üretici köylüler bahçeye girmeden önce fiyatını istemekle kalmamalı, mücadelesini de vermelidir. Sendika olarak bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Fındık tekelleri örgütlü, üretici de örgütlü olmak zorunda. Verilen fiyat, hangi partiye oy verilmiş olursa olsun tüm üreticileri mağdur ediyor. Bu nedenle üretici köylüler kendi çıkarları için birlikteliklerini sağlamalı, sendikalarında örgütlenmeliler.” dedi.

“BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Sağra, açıklanan fiyatın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu fiyat üreticilerin beklentisini karşılamıyor. 35 TL istiyoruz. Açıklanan fiyat iptal edilmeli, üreticiler mağdur edilmemeli. Ayrıca TMO alımda zorluk çıkarmamalı, alım sınırlaması yapmamalıdır” dedi.