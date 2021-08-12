Afgan mülteciler, Erdoğan’ın giderayak Türkiye’ye attığı son kazıktır!

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:18

Cumhuriyet gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, "Afgan gözçüne neden izin veriliyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Hiçbir sınırımız olmadığı halde, Afganlı genç erkekler güya yürüyerek kafileler halinde Türkiye sınırından giriyor! Üç gün sonra İstanbul’da, Zeytinburnu’nda, Moda’da, Afgan bayrağı açıp slogan atarak gösteri yapıyor. Nasıl oluyor bu?" sorusunu yöneltti.

"ABD, desteklediği merkezi hükümetin Taliban’a karşı savaşı kaybetmesi üzerine onlara karşı savaşan Afganlara “Başka bir ülkeye giderseniz biz size oradan bir yıl içinde göçmen statüsü verebiliriz” dedi" tespitinde bulunan Aldoğan, devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

Muhtemel bir iktidar kaybı denkleminde kullanılacak; artık karışıklık çıkarılıp seçim mi ertelenir, vatandaşlık verilip oy mu kullandırılır, kim bilir ne hesaplar yapılıyor.

"İKİ TÜRLÜ TEHLİKE SÖZ KONUSU"



Bayram tatillerinde Suriye’ye gidip düğün yapanlar bizim Almancılar gibi oldu, kovsan gitmez! Hele Hatay gibi yerlerde Suriyeli oranı tehlikeli boyutlara ulaşmış, bazı kasabalarda çoğunluk bile olmuşlar. Üstelik burada rahat yaşadıkları için kalmak isterken yaşam biçimimize de müdahale ve yerli halka taciz de başladı. Özellikle Afganlar kadın görmemiş oldukları için saldırgan bir tavır içinde, hepimiz tehlikedeyiz. Sokakta çoluk çocuktan para istedikleri, tehdit ettikleri de anlatılıyor.

İki türlü tehlike söz konusu: Halkta ırkçılık başlıyor bir, sosyal yapımızı bozacak böyle bir yabancı topluluğuyla neden birlikte yaşıyoruz? Yanıtı açık:

ERDOĞAN'IN PLANLARI

Erdoğan, bütün planlarını Türkiye’nin bekası üzerine değil, kendi saray iktidarının devamı için yapıyor, Araplaştıramadığı ülkenin yapısını bozuyor ve bu Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor! Her gün ortaya dökülen skandallardan öğrendiğimiz gibi etrafında siyaseti güç olarak mafyozi ilişkileri için kullanan, karapara, uyuşturucu kaçakçılığı yapan, ülke kaynaklarını yağmalayan bir çevre var!

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