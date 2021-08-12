Güney Kore ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık anlaşma
Güney Kore Merkez Bankası, "Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı" açıklamasında bulundu.
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