Güney Kore ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık anlaşma

Güney Kore Merkez Bankası, "Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 08:15
Güney Kore ile Türkiye arasında 2 milyar dolarlık anlaşma
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