Tüm ruhlar… Birleşin!
Javier Marías’ın başından sonuna kadar okuru meraklandırmayı başararak kaleme aldığı Tüm Ruhlar anlatıcının, dünyanın ve zamanın dışındaki bir şehirde, Oxford Üniversitesi’nde geçirdiği sislerle kaplı, tuhaf iki yılın hikâyesi.
Javier
Marías’ın Tüm Ruhlar adlı romanın büyüleyici kahramanları dünyanın ve zamanın
dışında yaşar:
Bütün
hayatı boyunca, şahit olduğu ama hatırlayamadığı bir olayın etkisinde kalan,
anlatıcının evli aşkı, esrarengiz Clare Bayes. Anlatıcının dostu Cromer-Blake.
Tek başına geçireceğini öngördüğü yaşlılık günleri için yoğun deneyimler
biriktiren, alaycı eşcinsel.
Emekli
olmuş bilge profesör Toby Rylands. Hepimizin sahip olduğu “korkunç eş”
hakkındaki bilgisi ve üç ayaklı köpeğiyle berduş Alan Marriott... Ve diğerlerinin
yanında, başka bir zamandan gelmiş, gizemli yazar John Gawsworth.
Muammalarla
ve entrikalarla, resmi törenlerle ve çılgın akşam yemekleriyle, gizli
geçmişlerle ve hastalıklı şimdiki zamanlarla dolu bir dünyada anlatıcı, kendi
“çılgınlığı”nı ve kendi hikâyesini “naftalinde saklanmış” bu şehrin
sakinlerinkiyle örmeye koyulur.
Ve
sonunda, Hindistan’da bir nehrin üzerinden geçen bir demiryolu köprüsü,
birtakım talihsiz sevdalı çift, ajanlık kariyeri ya da minik Redonda adası gibi
birbirleriyle ilgisiz görünen birçok şeyin yaşamının bir parçasını
oluşturacağını keşfeder:
Öyle
bir yaşam ki tüm ruhlar arasındaki bu umulmadık aşk ve dostluk ilişkilerinin
izini sonsuza kadar taşıyacaktır.
Tüm Ruhlar / Javier Marias / Çeviren: Neyyire Gül Işık / Yapı Kredi Yayınları / 184 s.
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