'Tüm Savaşları Bitirecek Savaş!'
İlk kez 1914’te, çeşitli gazetelerde yayımlanan makalelerinden oluşan kitabında Wells, “tüm savaşları bitirecek savaş” olarak tanımladığı Birinci Dünya Savaşı’nın Avrupa halkları üzerindeki etkilerinden, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni savaş makinelerine kadar birçok konuyu yakından irdeliyor.
Tüm Savaşları Bitirecek Savaş… Yazar ve düşünür kimliğiyle olduğu kadar gazeteci kimliğiyle de öne çıkan H.G. Wells’in Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında kaleme aldığı on bir makale bu kitapta toplanıyor.
İlk kez 1914 yılında, çeşitli gazetelerde yayımlanan bu makalelerde Wells, “tüm savaşları bitirecek savaş” olarak tanımladığı Birinci Dünya Savaşı’nın Avrupa halkları üzerindeki etkilerinden, gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni savaş makinelerine kadar birçok konuyu yakından irdeliyor.
Savaş sırasında başta İngilizler olmak üzere halkların göğüs germek zorunda kaldıkları zorlukları sade bir üslupla dile getiren Wells, bir yandan da savaşın ardından Avrupa’nın bürüneceği hal üzerine varsayımlarda bulunuyor.
Savaşın sona erip barışın gelmesini sağlayabilecek ihtimallere geniş yer vererek tüm insanlık için refah ve barış dolu bir dünya ihtimalini öne sürüyor.
Tüm Savaşları Bitirecek Savaş’ta, dönemin en büyük fütüristlerinden birinin gözünden, Birinci Dünya Savaşı yorumlarını bulacaksınız.
“Bu tarihin en büyük savaşı. Bu ulusların değil, insanlığın savaşıdır.
Dünyayı kapıldığı çılgınlıktan kurtarmak ve bir çağa son vermek
adına yapılan bir savaştır.”
Tüm Savaşları Bitirecek Savaş / H.G. Wells / Çeviren: Zeynep Nisan Kaynar / İthaki Yayınları / 88 s.
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