Tüm silahlı grupların Sincar'ı terk ettiği iddia edildi
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi
Irak'ta tüm silahlı yapıların Musul'a bağlı Sincar ilçesini terk ettiği iddia edilirken, durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirten Türk güvenlik kaynakları ise henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar'da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir." ifadelerini kullandı.
Merkezi yönetime bağlı federal polisin ilçenin içinde konuşlandığını kaydeden Hafaci, sınır muhafızlarının da ilçenin dışında, Irak-Suriye sınırında yerini aldığını belirtti.
"Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti." iddiasında bulunan Iraklı sözcü, ilçede varlık gösteren terör örgütü PKK ile "istişare" sürecini şöyle aktardı:
"Merkezi hükümet ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı, anlaşmanın uygulanması için gereken zeminin hazırlanmasında PKK'ya bağlı gruplarla istişarede büyük çaba harcadı. Sincar'daki güvenlik dosyasından Batı Ninova Operasyonlar Komutanlığı sorumludur."
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.
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