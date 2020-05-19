Tüm statlarda İstiklal Marşı çalındı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.
Video Haberler
- Arda Turan da bayramları karıştırdı
- TRT'de skandal hata! Sosyal medyayı salladı
- SP'den tüm partileri bir araya getiren 19 Mayıs videosu
- Sopa, sandalye ve saksıların kullanıldığı kavga kemrada
- CHP İstanbul’dan sosyal medyayı sallayan reklam filmi
- Polis ekiplerinden 19 Mayıs'a özel şehir turu
- Ege Denizi'nde 'yalancı katil balina' görüntülendi
- Hemen kayda aldılar! 'Şeytan mantası' böyle görüntülendi
- Atatürk'ü gören Resmiye Nine 19 Mayıs'ı kutladı
- Aydınlık yarınların umut kaynağı