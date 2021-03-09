Tüm zamanların rekorunu kırdı: CHZ (chiliz) coin nedir?
Sanal paralar günden güne değer kazanmaya devam ediyor. Son olarak CHZ (chiliz) coin, yeni haftanın ilk gününde rekor tazeledi. CHZ, 0,1725 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı.
Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle başlayan kripto para
borsasındaki değer artışı günden güne artıyor. Son olarak son
günlerin en çok konuşulan coinlerinden olan, spor ve eğlence sektörünün tokeni
Chiliz (CHZ), son bir haftada yaşadığı yüzde 280’e yakın yükselişle dikkat
çekiyor. CHZ (chiliz) coin, yeni haftanın ilk gününde rekor tazeledi. CHZ,
0,1725 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. CHZ fiyatındaki
artışla birlikte yükselişe geçen piyasa değeri 1 milyar doları gördü. Chiliz,
30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.
Anlık verilere göre 1 CHZ fiyatı 1,391 TL olarak işlem
görüyor. Döviz cinsinden ise 0,181 Dolar olarak borsalarda alıcı buluyor.
2012 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor kulüpleri
ile yaptıkları ortaklıklar ile biliniyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir?
CHZ
(CHILIZ) COIN NEDİR?
Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli
ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği olarak biliniyor. Chiliz,
spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve
onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar
sunuyor.
Chiliz
token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak biliniyor. Socios ve Chiliz ekibi
dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar
imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları
kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Galatasaray ile yaptığı ortaklık
ile Türkiye’de sesini duyuran Chiliz coinin, Juventus veya Barcelona gibi çok
daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan
CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında parlak görünüyor. Yatırımcılar
sahip oldukları CHZ coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma
renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyor. Buna ek olarak CHZ coinin,
yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip
olduğu biliniyor.
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