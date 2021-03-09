Tüm zamanların rekorunu kırdı: CHZ (chiliz) coin nedir?

09 Mart 2021 Salı, 11:27

Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle başlayan kripto para borsasındaki değer artışı günden güne artıyor. Son olarak son günlerin en çok konuşulan coinlerinden olan, spor ve eğlence sektörünün tokeni Chiliz (CHZ), son bir haftada yaşadığı yüzde 280’e yakın yükselişle dikkat çekiyor. CHZ (chiliz) coin, yeni haftanın ilk gününde rekor tazeledi. CHZ, 0,1725 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. CHZ fiyatındaki artışla birlikte yükselişe geçen piyasa değeri 1 milyar doları gördü. Chiliz, 30 gün öncesine kadar 0,023 dolardan işlem görüyordu.

Anlık verilere göre 1 CHZ fiyatı 1,391 TL olarak işlem görüyor. Döviz cinsinden ise 0,181 Dolar olarak borsalarda alıcı buluyor.

2012 yılında Malta'da kurulan CHZ (chiliz) coin spor kulüpleri ile yaptıkları ortaklıklar ile biliniyor. Peki CHZ (chiliz) coin nedir?

CHZ (CHILIZ) COIN NEDİR?

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği olarak biliniyor. Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunuyor.

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak biliniyor. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile Türkiye’de sesini duyuran Chiliz coinin, Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında parlak görünüyor. Yatırımcılar sahip oldukları CHZ coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyor. Buna ek olarak CHZ coinin, yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.

