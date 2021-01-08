Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi
HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' soruşturması kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması ardından düzenlenen iddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tuma Çelik hakkında fezleke düzenledi.
Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'in, TBMM'de dokunulmazlığı kaldırıldı. Çelik'e, savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu.
12 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ
Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çelik, 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle 24 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.
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