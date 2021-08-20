Tunç Soyer "Duran Adam" eylemine destek verdi: Peşini bırakmayacağız

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:29

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için “Duran Adam” eylemi yapıldı. 13’üncü ve son kez yapılan eylemin sonuncusuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, Dünya Kenti İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Güler, Avukat Arif Ali Cangı, Başkan Arda’nın eşi Deniz Arda ile İzmir Kent Konseyi, Gaziemir Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, çevre örgütleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Emrez Mahallesi sakinleri, Gaziemirliler, muhtarlar ve vatand aşlar katıldı. Radyoaktif atıkların bulunduğu arazide düzenlenen eylemde katılımcılar, nükleer tehlikesini belirten alarm sesi eşliğinde 1,5 dakika boyunca durma eylemi yaptı.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yaydığı belirtilen atıkların bulunduğu alanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Gaziemir Belediye Başkanımız Sayın Halil Arda, İzmir’in Çernobil’i olarak değerlendirilen Emrez Mahallesi’nde eski Kurşun Fabrikası’nın bulunduğu 70 dönümlük alanın temizlenmesi adına 21 Mayıs’ta 'Duran Adam' eylemi başlattı. Üç ay boyunca her cuma günü eylemini sürdürdü. Bu konuya dikkat çekmek için verdiği emekten ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İki yıldır çeşitli felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaketler bize gösterdi ki kentin yerel yöneticilerinin en öncelikli meselesi yaşam hakkını korumak. Vatandaşlarımızın yaşam hakkını koruyarak onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bu şehirde yaşamalarını sağlamak. Bizim asli görevimizin bu olduğunu gördük. Burada yaşayan vatandaşların yaşam hakkını temin etmek asli görevimiz. Demokrasi 5 yılda bir sandık başına gidip oy kullanmaktan ibaret değil. Öyle olsaydı 5 yıl için seçtiğimiz yöneticilerin seçtikleriyle hayatımızı devam ettirmek zorunda kalmazdık. Biz buradan Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgili kurumuna sesleniyoruz. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz. Bizim vergilerimizle, yaşam hakkımızla ilgili her tercihi bizim adımıza yapmak mecburiyetindesiniz. Gereken bütçeyi buraya ayırmakta mecbursunuz. Öncelikli mesele burada yaşayan vatandaşların sağ lıklı yaşam hakkı. Bizim yaşam hakkımız sizin tercihlerinizle unutturulamaz. Biz yaşam hakkımızı istiyoruz. Biz hakkımızı talep etmeye devam edeceğiz. Her platformda bunun gereğini yapacağız. Zannetmeyin ki duran adam eylemi bitti. Sesimizi kısmayacağız, odalarımızla, vatandaşlarımızla, STK’larımızla, belediyelerimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu atıklar temizlenene kadar da vazgeçmeyeceğiz.”

ARDA: 14 YILDIR MÜCADELE SÜRÜYOR

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, “Duran Adam eylemini yaparken baştan beri hedefimiz şuydu; buradaki tehlikenin herkes farkında olsun, tüm Türkiye Gaziemir Emrez’de nükleer atıkları olduğunu bilsin. Biz bunları dile getirirken siyasi bir dil kullanmadık. Bizim masum bir isteğimiz vardı. Burası temizlensin istedik. Çocuklarımızın, vatandaşlarımızın geleceği için burasının önemi büyük. Bilim adamlarımız, hukukçularımız 14 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyor” şeklinde konuştu. Arda konuşmasına şöyle devam etti:

“Sesiz bir çığlık olarak 3 ay boyunca burada duracağımız hedefiyle yola çıktım. Artık burayı Türkiye’de herkes biliyor. İzmir’de yaşayan insanların tedirginliğini de görüyoruz. Artık duyarlılık gösterin. Bir hayalimiz var. Aktepe- Emrez bölgesi İzmir’in tek parçada 122 hektarlık en büyük kentsel dönüşüm alanı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, 10 yıldır bekleyen kentsel dönüşümle ilgili büyükşehir meclisimizde aldığımız kararla, Tunç Soyer’in İZBETON ile attığı imzayla yakın bir zamanda Aktepe Emrez’de kentsel dönüşüm başlıyor. İzmir’in en güzel mahallesi olacak. Nükleer atıklardan temizlenmiş, çağdaş bir kente dönüşecek. Bunun başlangıcını Tunç Başkan’la yapmaktan son derece mutluyum. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na haykırıyorum. Burayı bilimsel yöntemlerle temizleyin. Nükleer temalı park haline dönüştürün. Bu insanlar bunu hak ediyor. Yıllardır sağlık problemi yaşıyorlar. Çözüm buranın temizlenmesinden geçiyor. Mücadelemiz devam edecek. Duran Adam eylemi olarak değil ama İzmir Büyükşehir Belediyemizin İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığımızın, meslek örgütlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, bilim insanlarımızın içinde olduğu bir komisyon kurduk. Bu komisyonla, değişik platformlarda burası temizleninceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.”