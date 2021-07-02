Tunç Soyer, iki yıldır yenilenmeyen Elektrik Fabrikası ihalesini ve engellemeleri anlattı

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, dijital turizm altyapısı Visitİzmir’in mobil uygulamasını İstanbul Kongre Merkezi’nde tanıttı. Hazır İstanbul’dayken, bire bir görüşme şansı yakaladığımız Tunç Soyer, İzmir’de kültür ve sanat alanını “en güçlü adımlarla” desteklediklerini belirterek çarpıcı açıklamalar yaptı.

Soyer, mazbatayı aldığı 8 Nisan 2019 tarihinden bir hafta sonra ilk iş olarak Tarihi Elektrik Fabrikası’nın ihalesine girdiklerini söyleyerek merkezi yönetimin ihaleyi iptal ettiğini ve yeni bir ihaleye de çıkmadıklarını dile getirdi. Soyer, “Bina çürümeye devam ediyor. Çok üzücü. Biz o mekânı kültür sanat üretimi için kullanmak üzere almak istemiştik” derken şöyle konuştu: “Elektrik Fabrikası’nı 35 milyon TL bedel ödeyerek almaya talip olduk. O ihale iptal edildi, yeniden de yapılmadı. Tarihi bina, sit alanı, sadece bir restorasyon gerekiyor, halkın kullanımına açmak lazım. Yani bize destek olup üstüne para vermeleri lazım aslında, ondan geçtim ‘Biz 35 milyon TL ödeyelim, bize devredin’ dedik. Başka da kimse ihaleye girmemiş olmasına rağmen ihaleyi iptal ettiler. Bu, İzmir için bir kayıp. İki yıl içerisinde belki biz restorasyonu tamamlamış olacaktık. Bunun gibi başka örnekler de var ama ben bunlar üzerinden bir şey yapmak istemiyorum. Biz işimize bakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Burayı bize vermediler belki ama biz gittik Yıldız Sineması’nı, Bıçakçı Han’ı satın aldık. Hem de daha düşük bedelle, daha büyük, hacimli bina.”

Orhun Atmış ve Tunç Soyer

‘MÜZİĞE GÜRÜLTÜ DERSENİZ 00.00 BİLE SİZİN İÇİN GEÇ’

İzmir gibi eğlenme kültürünün yüksek düzeyde olduğu, turistik bölgelerin de etkileneceği müziğin 00.00’da yasaklanması kararına yönelik tepkiler var mı sorusuna “evet” yanıtını veren Soyer, “Eğer müziğe gürültü diye bakarsınız 00.00’ı bile zor tolere edersiniz... Bundan vazgeçmek lazım. Müziğin besleyici, insanı iyileştirici ve huzur veren, zihin açan, ruhuna iyi gelen bir şey olduğunu kabul etmeniz lazım” dedi.

‘BERGAMA SUNAĞI’NIN DÖNMESİ GEREK’

Başkan Soyer, Bergama Sunağı’nın Almanya’dan Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birlikte çalışma başlattıklarını da söyledi. Heyecan verici bu gelişmenin detaylarını ise şu sözlerle anlattı: “Bergama, tıbbın doğduğu yer. Çift başlı yılan burada doğmuş. Galenos, tarihin bildiği en büyük iki tabipten biri. Dolayısıyla insanlık tarihi açısından büyük bir önemi var. Bu kentin sunağı sökülüp götürülmüş. Bunun hukuk süreci nasıl işler, o ayrı bir mesele. Ama biz vicdanen haklıyız. Bu hikâye benim için çocuğu elinden alınmış bir anne gibi. Bebeği alıyorsunuz annenin elinden, bebek dışarda büyüyor. Belki çok iyi koşullarda büyüyor olabilir ama ben anneyim, o çocuk bizim. Dolayısıyla bu toprağa dönmesi lazım. Meşru olan bir talep. Her gün yeni yaratıcı kampanyalar açıyor olacağız, süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”



ŞEHİR MERKEZİNDE AMFİTİYATRO...

“İzmir için kaldıraç” olarak düşündükleri kazının Kemeraltı’nda devam ettiğini belirten Soyer, burada Efes’teki kadar büyük bir amfi tiyatro keşfedildiğinin müjdesini verdi. Soyer, “Kemeraltı, dünyanın en eski, en büyük açık hava AVM’si. Konak’tan başlayan, Kadifekale’de son bulan bir güzergâh bu aslında. Orada Efes’tekinin büyüklüğünde bir amfi tiyatro keşfedildi. 20 bin oturma kapasitesi olan olağanüstü bir amfi tiyatro ve Körfez’e bakıyor. Kentin göbeğinde, en güzel noktasında, İzmir’e hâkim bir nokta. Hedefimiz 29 Ekim 2023’te o amfi tiyatroda bir konser yaparak orayı açmak” dedi.



‘İZMİR ELÇİSİ OLUN’

Her kullanıcının Visitİzmir’e üye olduğunda “İzmir Dostu” etiketine de sahip olacağını belirten Soyer, “Her etkileşim, yorum yapma, beğenme kullanıcılara puan kazandırıyor. 8 bin 500 puanı toplayan kullanıcılar ‘İzmir Elçisi’ oluyor. İlerleyen süreçte İzmir elçilerimize farklı avantajlar sağlayacağız. Otel ve restoranlarda indirim, aklımızdakilerden birkaçı. Visitİzmir topyekûn İzmir’de bir ihtiyacı gideriyor” dedi ve “Herkesi İzmir Elçisi olmaya çağırıyorum” diye konuştu.



‘ÖREN YERLERİNE BAKANLIK KADAR DESTEK VERİYORUZ’

Türkiye’nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması’nda “Kamu Kurumu” kategorisinde ikincilik ödülü alan Visitİzmir uygulamasının en önemli konu başlıklarından biri de tabii ki kültür sanat. 2 bin 300 noktanın yer aldığı uygulamada bunlar arasında müzelerin, ören yerlerinin ağırlığı oldukça fazla. Soyer, İzmir’deki kazılarla ilgili ise “16 kazı yapılıyor şu an İzmir’de. Türkiye’de hiçbir kent belediyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan arkeolojik kazılara destek vermiyor. Ama biz 16’sına da neredeyse Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği destek kadar destek veriyoruz” diye konuştu.

‘GÜMBÜR GÜMBÜR BAŞLIYORUZ’

Soyer, kültür sanat konusunda söyleyeceği çok şey olduğunu dile getirirken “Bizim için kültür sanat sadece tüketimi yapılacak bir şey değil. Biz bu şehirde kültür sanat üretiminin önünü açmak istiyoruz” dedi. Soyer, “Onun için şehir tiyatrosu kurduk, onun için İzmir Sinema Ofisi kurduk. Bu ofis, İzmir’de film yapmak isteyen yapımcılara kapı açan, kolaylaştırıcı olan, destek veren bir yapı. Daha sonrasında plato kurmak gibi hedeflerimiz de var. Önümüzdeki günlerde 2 yıl boyunca ertelenen ne varsa hepsini gümbür gümbür yapmaya başlayacağız” diye konuştu.