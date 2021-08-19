Tunç Soyer: Kadınlar hepimizi umutlandırıyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:52

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) öncülüğünde 8 iş kadını derneği tarafından kurulan Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun lansmanı yapıldı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan GİFED'in lansmanına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun eşi Müyesser Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ile Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD), Kadın İşver en Ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) başkan ve üyeleri, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İzmir'de 1828 yılında ekmek zammını protesto eden kadınların başarısını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, federasyonun kurulmasının önemine vurgu yaptı. Soyer, “Toplumsal ve tarihsel dinamikleriyle Türkiye’ye örnek olan İzmir, ilk kadın hareketinin başladığı şehirlerden biri. Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar sadece ekonomik alanda baş göstermiyor, kadın istihdamının artmasıyla yaşamın her alanında güçlenen kadınlar, örgütlü hareket etmenin getirdiği dayanışma ve mücadele ruhuyla toplumsal umudu taşımaya devam ediyor. Kadının toplumda eşit ve adil şekilde yer almasına katkı sunan kadın hareketinin öncüleri, iş kadınları, girişimciler geleceğe dair hepimizi umutlandırıyor. Güç birliğine giden iş kadınları, yöneticileri ve girişimciler; bu dayanışma ve mücadele ruhuyla, hem yerel hem de ulusalda oluşturulacak politikalara, gün geçtikçe daha fazla etki e decekler. Çünkü sesleri daha gür çıkacak dayanışmayla bu sesi daha fazla duyuracaklar. Bugün artık şunu çok iyi biliyoruz; mayasında kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplum, eşit, adil ve özgür bir toplum olamaz. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı tüm sorunların çözümünde elimizi taşın altına sokmaya ve bu mücadeleyi daha da büyütmek konusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.