“Gediz Ergene, Körfez Marmara olmasın”

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:05

Manisa, Kütahya ve Uşak’ta 401 kilometrelik hatta 1800 kilometre kat ederek incelemelerde bulunan Soyer, “Gediz Ergene olmasın, Körfez Marmara olmasın” çağrısında bulundu. Türkiye’nin çok büyük bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğunu, kuraklığın can yakıcı hale geldiğini söyleyen Başkan Soyer, “Kuraklık tehdidi acil çözüm gerektiriyor. Bütün dünya iklim değişikliği tehdidi nedeniyle zaten su kaynakları konusunda sorun yaşarken bir yandan da uygulanan tarım politikaları, suyun vahşi kullanımı devam ediyor” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

401 km uzunluğundaki Gediz Nehri’nin doğduğu Murat Dağı’ndan itibaren Uşak, Manisa, İzmir’i kat ederek İzmir Körfezi’ne döküldüğünü hatırlatan Başkan Soyer, şunları söyledi: “Bir yandan yağmur suyu ayrıştırma kanalları yapıyoruz bir yandan körfezin yüzülebilir hale gelmesi için birçok çalışmayı yürütüyoruz. Ama Gediz’in denize döküldüğü noktada kirliliği kesemezsek temiz körfez mümkün değil.Bu nedenle Gediz Havzası’ndaki kirlilik ya da temizlik Ankara ve İstanbul’daki vatandaşı da ilgilendiriyor.

El ele vererek birlikte çalışmalıyız.İnsan bedeninde damar nasıl kan ve can verirse bu cennet vatanın damarları da nehirleridir.Kendi damarınıza zehir enjekte etmemeniz nehirlerinize zehir vermemeniz lazım” diye konuştu. Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa değinerek Ergene Nehri’ndeki kirliliği örnek gösteren Soyer, “MarmaraDenizi’nde ortaya çıkan müsilajson yılların meselesi değil.

Onlarca yıldır har vurup harman savurduğumuz zenginliklerimizin, asla sahip çıkmadığımız derelerimizin, zehirlediğimiz Ergene’nin,temiz akıtmadığımız derelerin, kanalizasyonu denize verdiğimiz yerleşim alanlarının sonucudur. Bizim yaptığımız maraton Gediz Ergene olmasın, Körfez Marmara olmasın gezisidir. Amacımız bu. Gediz’i Ergene’ye çevirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gediz Nehri boyunca yapılacak çalışmalara bir bütçe ayrılması gerektiğini, çünkü paket arıtma ve ilave kanallar döşenmesinin maliyetinin olacağını vurgulayan Soyer, “Bütün bunlar aslında sır değil. Devletimizin ilgili kurumlarının bildiği gerçekler. Neden yapılmıyor? Siz eğer elinizdeki kaynağı buraya değil de Kanal İstanbul diye bir yere ayırmayı tercih ediyorsanız bunun hesabını sormak mecburiyetindeyiz. Benim Körfezim kirleniyorsa Türkiye’deki tarımsal üretimin yüzde 10’unu yapan Gediz Havzası eğer kirleniyorsa ve bu kirliliğin çözümü için ayırmanız gereken kaynağı buraya değil de Kanal İstanbul’a ayırıyorsanız ben, bu topraklarda yaşayan bir vatandaş olarak üstlendiğim görev nedeniyle bunun hesabını sormak mecburiyetindeyim. Ne üreticimizi ne bu topraklardan beslenen tüketicimizi çaresiz bırakmayacağız.

Kimsenin endişesi olmasın, biz varız ve gereğini de yaparız” diye konuştu. İlk günün sonunda Uşak’a geçen Soyer ve beraberindeki heyeti CHP il ve ilçe teşkilatlarının üyeleri karşıladı. Başkan Soyer, izlenimlerini aktarırken “Çok içler acısı bir tablo ile karşı karşıyayız. İşin daha vahimi de bunun farkında olan insan çok az” dedi.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Başkan Soyer, “Burada siyaset yapmamız lazım. O siyaset toprağımıza,suyumuza, ağacımıza sahip çıkmaktan geçiyor.Milliyetçilik dediğiniz şey bu toprağın damarları olan nehirlerini, hayat kaynağı olan göllerini, dağlarını, ağaçlarını, çiçeklerini korumaktan geçer.

Kimse bana bunun dışında milliyetçilik hamaseti yapmasın. Milliyetçilik bu toprağın bereketine ve bolluğuna sahip çıkmak demektir. Yurtseverlik bu memleketin can damarları olan nehirlerinin temiz akması için mücadele etmek demektir. Milliyetçilik budur ve bize de milliyetçilik, yurtseverlik yakışır. Onun için Gediz’e sahip çıkacağız” dedi. Başkan Soyer’in Gediz Havzası’ndaki inceleme turu 4 gün sürecek ve 17 Temmuz Cumartesi günüFoça’daki basın toplantısıyla sona erecek.