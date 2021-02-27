Tunç Soyer koronavirüs aşısı oldu

27 Şubat 2021 Cumartesi, 09:37

Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Sıram geldiğinde COVİD 19 aşımı olacağımı söylemiştim. Sağlık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 1. doz aşımı oldum. Corona kahramanları" dediğimiz tüm sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tek dileğim bu illetten insanlığın biran önce kurtulması."



