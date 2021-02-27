Tunç Soyer koronavirüs aşısı oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Soyer, "Sağlık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 1. doz aşımı oldum" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
"Sıram geldiğinde COVİD 19 aşımı olacağımı söylemiştim. Sağlık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 1. doz aşımı oldum. Corona kahramanları" dediğimiz tüm sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tek dileğim bu illetten insanlığın biran önce kurtulması."
Sıram geldiğinde COVİD 19 aşımı olacağımı söylemiştim. Sağlık İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 1. doz aşımı oldum. "Corona kahramanları" dediğimiz tüm sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tek dileğim bu illetten insanlığın biran önce kurtulması. pic.twitter.com/tnngpCPPvg— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 26, 2021
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