Tunç Soyer'den darp edilen kadına destek: Yalnız yürümeyeceksin

25 Nisan 2021 Pazar, 13:48

İzmir'de 24 yaşındaki Zeynep Ç.’yi, bir arkadaşının sosyal medya hesabındaki fotoğrafı beğendiği için beyzbol sopasıyla 4 saat boyunca darp eden Berk Öcalan 18 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. Davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep Ç., "18 Matyıs'ta ilk duruşmam var. Ben hayatta kalmayı başardım. Onun hakettiği cezayı almasını da başaracağım" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zeynep Ç.'ye destek vereceğini söyledi. Soyer, "Sevgili Zeynep, "Yaşadığın zor zamanlarda gösterdiğin cesaretinle gurur duyuyorum. Bu yolda yalnız yürümeyeceksin. 18 Mayıs’ta duruşmaya da geleceğim. Bu haklı mücadele sonuçlanana kadar senin ve tüm kadınların yanında yürümeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kafeteryada çalışan Zeynep Ç. ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Öcal arasında geçen 23 Mart'ta tartışma çımış, Berk Öcal, Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile 4 saat darp etmişti. Berk Öcal, sevk edildiği adliyede tutuklamıştı.

