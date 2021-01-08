Tunç Soyer'den 'eğitimde fırsat eşitliği' vurgusu

08 Ocak 2021 Cuma, 13:22

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), Avrupa Birliği’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek programı kapsamında, “Yenilikçi Yönetim ile Sürdürülebilirliğin Sağlanması” projesini tamamladı. Türkiye’de ilk kez eğitim alanında faaliyet gösteren bir vakıf, sürdürülebilirlik raporlamasında küresel en iyi uygulama olarak kabul gören GRI Standartlarını esas alarak bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu projenin çevirim içi düzenlenen kapanış konferansına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürdürülebilirliğin önemine değinerek projenin diğer sivil toplum kuruluşlarına da ilham olacağını söyledi.

STK’LAR KARAR ALMA SÜRECİNDE YER ALMALI

Paydaşları, gönüllüleri ve destekçilerinden aldıkları güçle başka hayatlara dokunarak birçok başarılı projeye imza atan EÇEV’in faaliyetlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Soyer, “Avrupa Birliği’nden hibe alınarak gerçekleştirilen bu proje gibi sivil toplumun, politika yapım ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımının gerçekleştirmeye dönük tüm çalışmalarını çok önemli buluyor ve destekliyoruz. Çünkü demokratik sistemlerin gelişmişlik ölçütü, halkın karar süreçlerine katılımını sağlamaktır. EÇEV’in bu projesi daha güçlü bir sivil diyalog ve katılıma önemli katkılar sunuyor” dedi.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÖNCELİĞİMİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli stratejik hedeflerinden birinin eğitim olduğuna değinen Soyer şunları söyledi: “Eşit bir yurttaşlık hedefiyle, eğitime tüm toplumsal kesimlerin eşit erişimini sağlamak için yaşama geçirdiğimiz pek çok çalışma var. Masal Evleri, Çocuk Belediyesi, Çocuk Keşif Atölyeleri, pandemi döneminde uzaktan eğitim için öğrencilere verdiğimiz destekler, kurduğumuz eğitim merkezleri ve ‘askıda’ bağış kampanyamız, bunlardan sadece birkaçı. Çocuk ve gençler başta olmak üzere şehrimizdeki insanlara yatırım yapmak konusunda eğitim alanında çalışmalar yürüten Ege Çağdaş Eğitim Vakfı gibi değerli kurumların fikirleriyle beslenmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle projede emeği olan herk ese teşekkür ediyorum. Bu projenin İzmir’in eğitimdeki geleceği konusunda, ortak hedeflerimize kıymetli katkılar sunacağına yürekten inandığımı belirtmek istiyorum.”