Tunç Soyer'den Ekşi Sözlük yazarına 'maaş' yanıtı

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:15

İZENERJİ işçilerinin maaşlarına yüzde 26 ile 30 arasında zam yapıldı. TİS ile evli ve 2 çocuğa sahip işçilerin eline sözleşmenin birinci yılında sosyal yardımlar, yol ve 300 TL alışveriş kartı dahil 7 bin 134 TL ile 7 bin 522 TL arasında ücret geçmesi teminat altına alındı.



Yapılan bu toplu sözleşme hakkında bir ekşi sözlük yazarı, "Belediyeden 7 bin 134 TL maaş alan vasıfsız insan’ başlığı altında "TİS ile vasıfsız elemanların maaşlarının mühendis ve doktor maaşlarını geçtiğini" belirterek "Maaş popülizmi ile nereye varmaya çalışılıyor? Bu nasıl bir cahilliktir?" ifadelerini kullandı.

SOYER YANIT VERDİ

Ekşi Sözlük yazarına Twitter hesabından yanıt veren Soyer, "Türkiye’de işçilerin maaşları yüksek değil, mühendis ve doktor maaşları düşük" dedi.

Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Ülkemizdeki asgari ücret, mühendis, doktor maaşları düşük; işçilerimizinki yüksek değil. 4 kişilik bir hanenin yoksulluk sınırının 9 bin 332 TL olduğunu biliyor musunuz? Asıl konu hak ettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hak ettiğini alamayan vatandaşlarımız. Emek mücadelesinde emekçilerimizle omuz omuza olmayı sürdüreceğiz çünkü beraber güçlü, birlikte İzmir’iz.