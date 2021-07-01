EMO İzmir: Elektrikte iki haneli yeni zam yolda!

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:34

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, yeni elektrik zammına ilişkin yaptığı değerlendirmede, net asgari ücretin 2 bin 825 TL olduğunu anımsatarak asgari ücretli yurttaşların aylık maaşının yüzde 7,5'ini elektrik faturalarına ayırmak zorunda kalacağını bildirdi. Değerlendirmede bu oranın Haziran 2021'de yüzde 6,5 düzeyinde olduğu kaydedildi.

"İKİ HANELİ YENİ ZAM"

Öte yandan doğalgazda konutlar için yüzde 12, sanayi ve elektrik üretim amaçlı santraller için yüzde 20 artış yapıldığını belirten değerlendirmede, "Haziran 2020 - Haziran 2021 döneminde elektrik üretiminde doğalgaz payının yüzde 41 düzeyinde gerçekleşti. Bu maliyet artışı nedeniyle önümüzdeki tarife döneminde de elektrik enerjisine iki haneli bir zam daha yapılması kaçınılmaz gözükmektedir" denildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:



'TEHLİKE SİNYALLERİ'

Elektrik tarifeleri olağan şartlarda 3 aylık dönemlerde yılda dört kez yenilenmektedir. Tek bir tarife döneminde yüzde 15 oranında zam yapılması, doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 20'lik artış ve EÜAŞ'nın toptan tarifelerinde yüzde 40'ı aşan zam yapması, 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle açıklanacak bir sonraki elektrik tarifesi için tehlike sinyalleri oluşmasına neden olmuştur. Ne yazık ki elektriğe yapılan zamlar sadece faturalara yansımamaktadır. Tüm mal ve hizmetler için temel girdi niteliğinde olan enerjiye yapılan zamlar, kaçınılmaz olarak genel ekonomi ve enflasyon üzerinden yük oluşturmaktadır. İğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlerin pahalılaşmasına neden olacak bu gelişmeler, gerçek enflasyonu bugünden hesaplayamayacağımız ölçülerde yüksek seviyelere taşıma riski barındırmaktadır.

Salgın döneminde uygulanan kısa çalışma ve ücretsiz izin ödeneklerinin sonlandırıldığı 1 Temmuz 2021 itibariyle gerçekleştirilen yüksek oranlı enerji zamları, bu dönemde işsiz kalan, geliri düşen yurttaşların hayatını daha zorlaştıracaktır. Enerjiye erişim bugün tüm dünyada temel insan haklarından biri olarak kabul görmektedir. Enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı ederek, üst üste yüksek artışlar, yeni bir yoksullaşma dalgası başlatacaktır. Asgari ücretle geçinen geniş halk yığınlarının ödeyemeyeceği fatura sayısının daha da artacağı uyarısını yaparak, elektrik tarifelerinin kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak özerk bir yapı tarafından belirlenmesi çağrımızı yeniliyoruz.