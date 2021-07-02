İzmir'de ekmeğe zam geldi
İzmir’de ekmek fiyatına 30 kuruş zam yapıldı. İzmir'de 200 gram ekmek, 1.8 TL’den satılmaya başlanacak.
Salgında kapalı kalınan dönemde birçok sektörde yaşanan ciro kaybı ve artan hammadde fiyatları tüketiciye zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak İzmir’de ekmeğe zam geldi.
Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 30 kuruş zamlanarak 1 lira 80 kuruştan satılacak.
Edinlilen bilgiye göre, İzmir Fırıncılar Odası’nın zam talebi bakanlık ve konfederasyon tarafından olumlu karşılandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) de bu talebi onayladı.
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