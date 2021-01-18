Tuncay Özkan paylaştı: AKP’ye yasak yok
CHP Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından AKP’nin il kongrelerinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaşarak, “Esnaf kısıtlamalardan ötürü can çekişirken, vatandaş geçim sıkıntısına düşmüşken AKP korona virüsü düşünmeden geniş kalabalıklı kongreler yapmaya devam ediyor” dedi.
Özkan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı AKP 7. olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş il kongrelerinden görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.
Kongreye katılanların bazılarının maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadığının görüldüğü videoyu Tuncay Özkan, şu notla paylaştı:
“AKP'ye yasak yok! Esnaf kısıtlamaladan ötürü can çekişirken, vatandaş geçim sıkıntısına düşmüşken AKP koronavirüsü düşünmeden geniş kalabalıklı kongreler yapmaya devam ediyor.”
İşte o görüntüler:
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