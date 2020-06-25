Tunceli Devlet Hastanesi'nden Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun durumunun iyiye gittiğini ve şikâyetlerinde gerileme olduğunu açıkladı.
Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tedavi süreci devam eden Maçoğlu'nun durumunun iyiye gittiği belirtilerek, Covid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste, yatarak tedavisinin devam ettiği, genel durumunun ilk yatışına göre daha iyi olduğu kaydedildi.
Maçoğlu'nun tedavisinin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda devam ettiği, şikayetlerinde gerileme olduğu ve yoğun bakım ihtiyacı duyulmadığı belirtildi.
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