Tunceli Valiliği’nden Er Hüseyin Enes Candan açıklaması: Çatışma olmadı, silahıyla hayatını sonlandırdı

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve Er Hüseyin Enes Candan’ın bu çatışmada şehit olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Er Candan'ın görevli olduğu jandarma karakolunda görev silahıyla hayatına son verdiği" belirtildi.

İHA
03 Şubat 2021 Çarşamba, 09:34
Tunceli Valiliği’nden Er Hüseyin Enes Candan açıklaması: Çatışma olmadı, silahıyla hayatını sonlandırdı
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