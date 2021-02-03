Tunceli Valiliği’nden Er Hüseyin Enes Candan açıklaması: Çatışma olmadı, silahıyla hayatını sonlandırdı
Tunceli Valiliği, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve Er Hüseyin Enes Candan’ın bu çatışmada şehit olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Er Candan'ın görevli olduğu jandarma karakolunda görev silahıyla hayatına son verdiği" belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Boğaziçililere destek veren siyasilere hakaret etti
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- Ermeni vekil: Son 30 yılın en büyük göçünü yaşıyoruz
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Tarafını seç hamlesi
- Soylu'ya 'nefret içerikli' uyarısı
Video Haberler
- Okey masasında yakalandı, camdan atladı
- Bursa’da korku dolu anlar! Büyük bir gürültü ile patladı
- Küçükçekmece Gölü'nde vahşet!
- Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı
- İzmir'deki selde damat öldü, kayınpeder kayıp
- Mahalle mahalle gezerek otomobilleri böyle parçaladılar
- Polise direnen kurye hakkında zorla getirme kararı
- Dev kayanın düştüğü karayolunda çalışmalar sürüyor
- İran’dan uydu taşıyıcı roket denemesi
- 4 paket çay aldı, açtığında hayatının şokunu yaşadı!
En Çok Okunan Haberler
- Cumhurbaşkanlığı için kim önde?
- Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek
- Kadıköy'de Barış Atay'a sert müdahale
- Boğaziçililere destek veren siyasilere hakaret etti
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- Ermeni vekil: Son 30 yılın en büyük göçünü yaşıyoruz
- AKP'li Mehmet Metiner'e 'hakaret' davasında karar
- Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
- Tarafını seç hamlesi
- Soylu'ya 'nefret içerikli' uyarısı