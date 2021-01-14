Tunceli’de şüpheli bir şekilde ölen 8 yaban keçisi için suç duyurusu
Tunceli’de şüpheli bir şekilde ölen 8 yaban keçisi için bölgedeki avukatlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda hayvanların ölümüne sebep olan şüphelilerin belirlenerek haklarında dava açılması talep edildi.
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Çanakçı köyünde 4 Ocak'ta 8 yaban keçisinin vücutlarında hiçbir yara izi olmadan ölmesine ilişkin avukat Barış Yıldırım ile birlikte 3 meslektaşı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Avukatlar, Türkiye'nin de altında imzası olan “Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nin Kesin Koruma Altına Alınan Türleri” içerisinde yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin de bulunduğuna ve “kasıtlı yakalama ve öldürülmesinin” yasak olduğuna dikkat çekti.
Dilekçede yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin aynı zamanda bölge halkının inancında kutsal bir anlamı olduğu da vurgulandı.
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