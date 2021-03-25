Tunus, yurt dışına kaçırılan paraların ülkeye geri getirilmesine ilişkin BM'de sunulan karar taslağını onayladı
Tunus, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin, yağmalanarak yurt dışına kaçırılmış paraların ülkelerine iade edilmesiyle ilgili sunduğu karar taslağını kabul ettiğini duyurdu.
Tunus Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, taslağın BM'nin İnsan Hakları Komisyonu 46'ncı dönem kapanışında üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından onaylandığını kaydetti.
Karar taslağının BM İnsan Hakları Konseyi'ne Tunus, Libya, Mısır tarafından sunulduğu belirtilen açıklamada, Afrika grubu tarafından bir Afrika projesi olarak da benimsendiğine işaret edildi.
Açıklamada, karar taslağının ülkelerden yağmalanan paraların geri alınmasının ekonomik ve sosyal hakların yerine getirilmesindeki önemi, halkların servetleri ve geleceklerini belirlemede hak sahibi olduğu konusunda uluslararası toplumu duyarlı hale getirmek için sunulduğu ifade edildi.
Ayrıca, söz konusu hakların, insan hakları sisteminin ayrılmaz bir parçası ve yolsuzlukla mücadelede temel etken olduğu vurgulandı.
Konuyla ilgili çalışmalar yapan Tunus'taki örgütlere göre, 2011'deki halk devrimi üzerine ülkeden ayrılan Zeynel Abidin bin Ali ve ailesi yurt dışına yaklaşık 23 milyar dolar kaçırdı.
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