Tunuslu IŞİD üyesi kadına yardımcı olduğu iddia edilen zanlı serbest bırakıldı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:01

Adana'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üç gün önce tutuklanan terör örgütü IŞİD üyesi Tunus uyruklu Soumaya Raissi'nin (30) kente gelmesine ve kaldığı hücre evini kiralamasına yardım ettiği öne sürülen F.Y'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla örgüt üyesi kadın için 4 katlı binanın birinci katını 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığını belirlediği zanlı F.Y'yi merkez Yüreğir ilçesinde yakaladı.

F.Y'nin ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden grubuyla bağlantılı olduğu iddia edildi.

'İHTİYAÇLARI 2 KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANDI' İDDİASI

Bu arada, tutuklanan kadının kiralanan evden dışarıya çıkmadığı, yaşamsal malzemelerinin de iki kişi tarafından karşılandığı belirlendi.

Polis ifadesinde Soumaya Raissi'yi Suriye asıllı olarak bildiğini ve yardım için evi kiralamasını sağladığını savunan F.Y'nin örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında daha önce iki kez gözaltına alındığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fransa makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve yaklaşık 5 ay önce kente geldiğini belirlediği IŞİD üyesi Soumaya Raissi'yi sahte Suriye kimliğiyle merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir çocuk annesi Raissi'nin eşi Rachet Raissi'nin de 2016'da Gaziantep'te yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra sınır dışı edildiği öğrenilmişti.