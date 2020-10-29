Tunus'ta spor faaliyetleri Covid-19 sebebiyle süresiz askıya alındı
Tunus'taki Covid-19 salgını spor faaliyetlerini ciddi şekilde etkilerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı 127 sporcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.
Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkedeki tüm spor faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, kamuya açık ve özel gösterilerin de yarından itibaren askıya alındığı kaydedildi.
Tunus'taki Covid-19 salgını spor faaliyetlerini ciddi şekilde etkilerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı 127 sporcuda virüs tespit edildiğini açıkladı.
Son verilere göre, Tunus'ta 1153 kişi virüsten hayatını kaybetti, vaka sayısı 54 bin 278'e ulaştı.
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