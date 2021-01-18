Tunus’taki protestolarda en az 600 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 16:59

Tunus’ta korona virüs vaka sayılarındaki artışın ardından ülke genelinde 4 günlük karantina uygulaması halkı öfkelendirdi. Başkent Tunus’un Tedamun, Sidi Huseyn ve Şebbav semtlerinde, Nabil ve Silyana kentlerindeki bazı mahallelerde halk sokaklara akın etti. Eylemciler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Protestolarda en az 632 kişi gözaltına alındı. Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid Hayuni, “Güvenlik güçleri, 632 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında lastik ve çöp tenekesi yakan, yaşları 15 ila 25 arasındaki gençler de var” dedi. Eylemciler, ülkedeki yaşam şartlarının kötü ve işsizlik oranlarının yüksek olmasına rağmen alınan karantina kararını barışçıl bir şekilde protesto ettiklerini savunurken, Hayuni ise protestoların barışçıl ve protestocuların iyi niyetli olmadıklarını söyledi. “Yaşanan olaylar, Anayasanın güvence altına aldığı protesto hakkıyla çelişiyor” diyen Hayuni,, olaylarda 2 polisin yaralandığını sözlerine ekleyerek, “Protestocuların polis ve güvenlik güçlerine taşı attı, güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandı ve bazı protestocular çöp konteynerlerini ateş verdi. Eylemler, barışçıl değildi“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mohamed Zikri ise ülkenin çeşitli bölgelerine takviye kuvvetlerin gönderildiğini açıklamıştı.

