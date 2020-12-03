Tüpraş, İzmir'de üretime 1 Ocak itibarıyla ara verilecek: 2 aylık mola
Tüpraş'ın İzmir Rafinerisi'nde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1 Ocak itibarıyla üretime ara verilecek.
Türkiye’nin en büyük enerji şirketi Tüpraş’ın İzmir Rafinerisi’nde üretime 2 aylık mola geliyor. Bu yıl ikinci kez verilen üretime ara verme kararı bu kez 1 Ocak’ta başlayacak ve mart ayının ilk gününe kadar devam edilecek.
Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberi şöyle: Tüpraş’tan yapılan açıklamada “İzmir Rafinerisi’nde gerçekleştireceğimiz bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeni ile söz konusu rafineride üretimimiz geçici süre kademeli olarak durdurulacaktır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın mevcut stoklar ve diğer rafinerilerdeki üretim ile karşılanabileceğinden, satışlarımız üzerinde duruş kaynaklı bir etki oluşması beklenmemektedir” denildi. Planlanan bakım çalışması nedeniyle üretime 1 Ocak 2021’de ara verilecek, 28 Şubat 2021’den sonra da devam edilecek.
MAYISTA DA YAKLAŞIK 2 AY ARA VERİLDİ
Tüpraş’ın İzmir Rafinerisi’ne yönelik durdurma kararı bu yıl ikinci kez alınıyor. 20 Nisan’da alınan kararda da COVID-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı aşağı yönlü revize edildi, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, 5 Mayıs’da İzmir Rafinerisi’nde üretim 1 Temmuz tarihine kadar durdurulmuştu.
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