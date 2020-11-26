Tur Erzurumspor'un

26 Kasım 2020 Perşembe, 15:46

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Abdullah Bora Özkara, Burak Cansız

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Batuhan - Hasan Hatipoğlu, Petrus, Leo (Dk. 46 Mücahit), Osman, Cenk Ahmet, Teikeu, Emrah (Dk. 119 Serdar), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 73 Oltan), Sadiku (Dk. 102 Özgür Sert)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han - Hüseyin, Mustafa (Dk. 81 Ahmet Sivri) (Dk. 89 Kamil), Süleyman, Hakan, Ayberk (Dk. 61 Hasan Küçcük), Ahmet Devret, Okan (Dk. 61 Serdar), Rahmi Can, Turan, Kerem Hakan

SARI KARTLAR: Cenk Ahmet, Teikeu (BB Erzurumspor) - Ahmet, Turan, Kerem Hakan (Ankara Demirspor)

GOLLER: Dk. 22 ve 105 (p) Hamroun, Dk. 89 Teikeu (BB Erzurumspor) - Dk. 44 Süleyman, Dk. 80 Serdar (Ankara Demirspor)



Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ankara Demirspor’u 3-2 mağlup etti. 90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde Hamroun’la penaltıdan bir gol bulan ev sahibi ekip, adını üst tura yazdırdı. Maç öncesi, hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona anısına saygı duruşunda bulunuldu.

10’uncu dakikada sağ kanattan aldığı pasla ilerleyen Cenk Ahmet, ceza alanındaki Emrah’a pas çıkardı. Emrah’ın şutunda top yandan auta gitti.

22’nci dakikada Emrah ceza alanı içinde düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun topu ağlara gönderdi: 1-0.

36’ncı dakikada Sadiku, sert vurdu, kaleci Bahadır Han topu kornere yumrukladı.

40’ıncı dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Süleyman sağ çaprazdan sert vurdu, topu kaleci Batuhan kornere çeldi.

44’üncü dakikada konuk ekibin ani atağında Turan’ın ortasında topla buluşan Süleyman, yerden sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51’inci dakikada kazanılan serbest atışı Emrah ile Hamroun paslaşarak kullandı. Hamroun’un ortasında Emrah’ın sert şutunda top az farkla auta gitti.

58’inci dakikada Ömer Şişmanoğlu, ceza alanına topu yerden gönderdi. Sadiku’nun şutunda top kalecide kaldı.

71’inci dakikada Ahmet’in kullandığı serbest atışa iyi yükselen Hakan’ın kafa şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.

80’inci dakikada Süleyman sağ kanattan ceza alanına girerken Serdar’a pas çıkardı. Defansı geçen Serdar’ın şutunda top fileleri havalandırdı: 1-2.

84’üncü dakikada Emrah ve Oltan rakip kale önünde buluştukları topu ağlara gönderemedi.

89’uncu dakikada Emrah’ın kullandığı korner atışına iyi yükselen Tekieu skora denge getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti.

105’inci dakikada kazanılan penaltı atışında Hamroun topu ağlara gönderdi: 3-2.

Uzatmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Ankara Demirspor’u 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



