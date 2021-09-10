Türeci ve Şahin'den yeni aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

10 Eylül 2021 Cuma, 10:33

Biontech'in başhekimi Özlem Türeci Spiegel’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda 5-11 yaş arası çocuklar için aşı başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Türeci, Biontech'in şu anda aşının üretimi için hazırlıklarını sürdürdüğünü de belirtti.

Türeci’nin aktardığına göre söz konusu aşı, yetişkinler için kullanılan doz kadar güçlü değil.

Biontech aynı zamanda, dünya genelinde 5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yapılan bilimsel araştırma sonuçlarının önümüzdeki haftalarda yetkililere sunmayı ve bu yaş grubu özelinde aşı onayı için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Biontech'in CEO’su Uğur Şahin, bilimsel çalışmanın sonuçları ile ilgili memnun olduğunu aktararak, "İyi görünüyor. Her şey planlı ilerliyor" dedi.

Almanya, 12 yaşın altındaki çocuklar için Ekim ayının ortalarında aşılama çalışmalarına başlamayı hedefliyor.