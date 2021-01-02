Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi

02 Ocak 2021 Cumartesi, 14:20

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan ülke genelindeki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamanın ikinci gününde de Antalya'da sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nda yalnızca kente tatile gelen turistler gezip hatıra fotoğrafı çekti. Kentin ana arterlerinden olan ve her gün binlerce aracın geçtiği Adnan Menderes Bulvarı'nda ise yalnızca görevli kişilere ait araçların seyir halinde olduğu görüldü.

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu kentte güneşin keyfini ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen turistler çıkardı. Kısıtlamadan muaf olan turistlerin bazıları sahilde denize girerken, bazıları ise kumların üzerine uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Bazı yerleşik yabancılar ise evcil hayvanlarını sahilde gezdirdi.

Deniz kenarında vakit geçiren turistlerden Julia Kuzenya, “Sibirya'dan tatile geldik. Orası şu an çok soğuk, eksi 30 derece. Burası sıcak olduğu için burada çok iyi vakit geçiriyoruz, yüzebiliyoruz. Bebeğim de çok mutlu" dedi.

Sahile yakın otellerden birinde tatil yaptığını söyleyen Rus turist Zen Kupryashına, “Burada hava ve denizin çok güzel olduğunu gördük. Bu nedenle şimdi yüzmeye gideceğiz" diye konuştu.

Kız kardeşi Yelena Kupryashına ise, “Antalya'da tatil çok güzel. Hava çok güzel, deniz beklediğimiz gibi çok güzel" dedi.





Antalya'da yaşayan Ukraynalı yerleşik yabancı Zenya Malinih da, “Hava harika, çok sıcak. Eşofmanla çıktım, keşke tişört giyseydim. Köpeğimi gezdiriyorum" ifadelerini kullandı.