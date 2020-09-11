Turizm cenneti Ege'ye tatilci akını

11 Eylül 2020 Cuma, 17:22

PAMUKKALE'Yİ TOPLAM 387 BİN 740 TURİST ZİYARET ETTİ

İzmir'e Adnan Menderes Havalimanı'yla havadan, kente ocak ayından ağustos ayı sonuna kadar yerli ve yabancı, toplam 535 bin 915 misafir geldi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü beyaz cennet Denizli'nin Pamukkale'si de ziyaretçilerin tercihi oldu. Bu yıl 1 Ocak ile ağustos ayı sonuna kadar Pamukkale'yi toplam 387 bin 740 turist ziyaret etti.

BODRUM VE MARMARİS ZİYARETÇİLERİN TERCİHİ OLDU

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris gibi tatil beldeleri de ziyaretçilerin tercihi oldu. 1 Ocak- 31 Ağustos arası Muğla'ya 614 bin 394 turist geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kenti tercih eden en çok yabancı turistin 246 bin 42 ile İngilizler ve 64 bin 770 ile Ukrayna, 44 bin 592 ile Rus turistlerin olduğunu kaydetti.

“DÜNYADA EN İYİ UYGULAYAN ÜLKEYİZ”

Ege'nin gözde turizm kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri de yine ziyaretçilerin tercihi oldu. Kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret için 561 bin 717 turist kente giriş yaptı. Gelen yerli turistlerin çoğunluğu denizin tadını çıkarırken, yabancı turistler ise Apollon Tapınağı, Afrodisias, Priene başta olmak üzere Aydın'ın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etme imkanı buldu.