Turizmde iflas riski

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemiden dolayı aylardır iş yapamayan ve en fazla yüzde 25 dolulukla çalışan turizm sektörü, ertelenen batık borçtan dolayı icra işlemlerinin artma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, sektördeki batık kredi miktarındaki patlamayı ortaya koydu. Buna göre, 2019 Mayıs’ta 3.8 milyar lira olan takipteki krediler, 2020 Mayıs’ta yüzde 121 artarak 8.4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönem aralığında kullanılan nakdi krediler de yüzde 32.6 artarak 120.3 milyar liraya yükseldi.

OLDUĞUNDAN DÜŞÜK

Bu miktar, batık kredilerin 2020 Ocak ayına göre düşmüş hali... Takipteki kredilerin 2020 Ocak’taki miktarı 8.6 milyar lira idi. Yani mayıs ayına gelinceye kadar batık kredilerde yüzde 2’lik bir düşüş dikkat çekiyor. Sektörün bankalardan kullandığı toplam kredi miktarı 2020 Ocak-Mayıs aralığında 97.3 milyar liradan 120.3 milyar liraya çıkarken, batık kredilerin azalmasının nedenlerinden biri, pandemi nedeniyle yapılan bildirim ötelemeleri. Bu durum, batık kredilerin gerçek sayılarının düşük kalmasına sebep oluyor. Bir diğer neden ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sektörlerin Covid-19 ile mücadelesi kapsamında 18 maddelik önlem paketi açıklaması... Bu maddelerin arasında ödenmeyen kredilerin takibe alma süresinin de üç aydan altı aya çıkarıldığını duyurulmuştu.

Alınan önlemlerin geçici olarak rahatlattığını belirten sektör temsilcileri ise, pandemi nedeniyle getirilen düzenlemeler kalktıktan sonra icra işlemlerinin artacağı konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Bu yıl yabancı turistten umutlarını kestiğini, yerli turistle de işlerini döndüremediğinden yakınan turizmci, ilave teşvikler gelmezse 2021’in de turizmci için “kayıp yıl” olabileceğine dikkat çekti.