Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir? Alaattin Kadayıfçıoğlu nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir sorusu, son dönemde hem iş dünyası hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla araştırılıyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Alaattin Kadayıfçıoğlu, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğludur. Annesi ise cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu'dur. Bilal Kadayıfçıoğlu, Diyarbakırlı bir aileden gelmekte olup denizcilik ve ticaret alanında faaliyet gösteren holdingin sahibidir.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Genç iş insanı, aile şirketi olan Bilka Denizcilik ve bağlı kuruluşlarda yöneticilik yapıyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU’NUN SEVGİLİSİ KİM?

Geçmişte Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı uzun süreli ilişkiyle gündeme geldi. Daha sonra Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile ilişki yaşadı.