Türk Böbrek Vakfı’nın ‘sağlıklı beslenme’ derslerini EBA TV’ye taşıdı

23 Şubat 2021 Salı, 13:36

Türk Böbrek Vakfı (TBV) 2011 yılından bu yana il il, okul okul dolaşarak sürdürdüğü “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimlerini, salgın nedeniyle online eğitime geçen öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı EBA TV'den ulaşarak sürdürecek. TBV ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokolle gösterimine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan eğitim videoları ile aşırı tuz şeker tüketiminden hareketli yaşama, çocukların sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığı ile ilgili en doğru bilgilere ulaşması hedefleniyor. Şimdiye dek 26 ilde, binden fazla okulda, 500 binden fazla öğrenciye ulaşan TBV, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne talepte bulunarak, okullarda verilen eğitimlerin videolu anlatımlarla ekranlardan çocuklara ulaşması için bir protokol imzaladı. Hazırlanan eğitim videoları, vakfın daha önce okullarda verdiği eğitimlerin dijital hali olarak TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın'ın sunumu ile ekranlara gelecek.

‘HER EVE ULAŞABİLECEĞİZ’

Vakıf Başkanı Timur Erk, “EBA TV sayesinde tüm Türkiye'de her eve ulaşabileceğiz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Vakıf olarak bizim en önemli misyonumuz koruyucu hekimlik alanında. Pandemiyle beraber her şey dijitale dönüştü. Dolayısıyla biz de Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT EBA TV'de bunun yayınlanması için görüşmeler yaptık. 18 milyon öğrenciye hitap etme imkanımız oldu bu sayede. Çok daha fazla eve girmiş olacağımız anlamına geliyorlar bu” dedi. Çocukların bu eğitimlerden aldığı her bilgiyi ailelerine de yansıttığını anlatan Erk, şöyle devam etti:

“Bizden aldıkları bu eğitimleri annelerine, babalarına, yakınlarına, 'ters eğitim' şeklinde yansıtacaklar. Bundan sonra artık her evde tuz tüketimi, şeker tüketimi, sağlıklı su içme alışkanlığı ya da uyku düzeniyle ilgili, bilinçli bir yaklaşım girecek. Sahadaki eğitimlerimize dair zaman zaman bize gelen raporlardan da gördük ki biz, ülke olarak çocuklarını çok seven bir milletiz. Çocukların dediklerini yerine getiriyoruz. Bir çocuk 'Anneciğim bu çorbaya hala ilave tuz katıyorsun. Bir daha atma. Böbrek Dede bize böyle söyledi' dediği zaman iş bitiyor. Özellikle 7-12 yaş grubunun algılama açısından her bilgiyi sünger gibi çektiğini görüyoruz. O nedenle 18 milyon çocuktan her biri, hiç olmazsa bir kere bu eğitim videolarını izlemeli.”

‘PANDEMİ, ÇOCUKLARDA OBEZİTE RİSKİNİ ARTTIRDI’

TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise sağlıklı beslenme eğitimlerini online platforma taşıdıklarını ve daha çok öğrenciye ulaşma şansını elde edince de EBA TV'de gösterimi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:

“EBA TV'de gösterilecek eğitim videolarımız her biri ortalama 1,5-2 dakikalık filmlerden oluşan 6 videoluk bir seri. Toplamda yaklaşık 15 dakika içinde sağlıklı beslenmeye, böbrek sağlığı, şeker tuz tüketimine, hareketli yaşam ve su içmenin önemine dair her şeyi öğretiyor. Videolarımız, daha önce yapmış olduğumuz yüz yüze eğitimlerin kısa versiyonu. Pandemi ile beraber çocuklarda zaten artış eğiliminde olan obezitede daha da büyük bir risk oluştu. Hareketsiz yaşam, paketlenmiş hazır gıda tüketiminin artması, eve kapanmanın getirdiği sorunlar bunu tetikledi. Bunun için çocukların evde yapabileceği bazı hareketler, daha çok su tüketimine dair mesajlar, şeker ve tuz tüketiminin kısıtlanmasına yönelik uyarılara yer verdik.”