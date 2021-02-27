Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kar

Türk Eximbank, 2020 yılında 1,5 milyar lira konsolide olmayan net kar elde ettiğini duyurdu.

AA
27 Şubat 2021 Cumartesi, 08:55
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Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka, geçen yıl 1 milyar 511 milyon 388 bin lira konsolide olmayan net kar elde etti.

Türk Eximbank, 2019 yılında 1 milyar 461 milyon 635 bin lira konsolide olmayan net kar elde etmişti.


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