Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kar

27 Şubat 2021 Cumartesi, 08:55

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka, geçen yıl 1 milyar 511 milyon 388 bin lira konsolide olmayan net kar elde etti.

Türk Eximbank, 2019 yılında 1 milyar 461 milyon 635 bin lira konsolide olmayan net kar elde etmişti.