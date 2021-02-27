Türk Eximbank'tan 1,5 milyar lira net kar
Türk Eximbank, 2020 yılında 1,5 milyar lira konsolide olmayan net kar elde ettiğini duyurdu.
Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka, geçen yıl 1 milyar 511 milyon 388 bin lira konsolide olmayan net kar elde etti.
Türk Eximbank, 2019 yılında 1 milyar 461 milyon 635 bin lira konsolide olmayan net kar elde etmişti.
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