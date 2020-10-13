Türk futbolu battı!

13 Ekim 2020 Salı, 08:40

Göztepe’nin ve Kulüpler Birliği’nin başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.

Türk kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili konuşan Sepil, ''Bugün maalesef Türk futbolunda kulüplerin çok önemli bir bölümü teknik olarak batık. Kulüplerin yerine fabrika yapsanız, bankalar kulüplere davrandığı gibi davranamaz. Kulüpleri sadece bir iş yeri olarak değerlendiremezsiniz, pek çok misyonları var. Amatör branşları da barındırıyorlar. Başka bir hizmet veriyorlar. Mühim olan bunu regüle etmeniz. Şu an bir takım çalışmalar da var'' dedi.

KURGUMUZ DOĞRU DEĞİL

Federasyonun üzerinde geniş bir yük olduğunu vurgulayan Sepil, ''TFF, hem milli takımlar, hem altyapılar, hem takımların tamamından sorumlu. Yayın ihalesini dağıtmak ve hakemleri atamaktan da sorumlular. Bu kadar geniş bir şey bir arada yapabilmek kolay değil. Mesela İngiltere’de federasyon, daha çok milli takımlardan sorumlu. Bizim Kulüpler Birliği olarak kurgumuz da doğru değil. Biz başkan seçiyoruz her sene. Bugün artık Avrupa ülkelerinde Kulüpler Birliği başkanı bir profesyonel'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajansspor



