Türk futbolunda 'iflas' sinyalleri, yabancılar ihtar çekmeye başladı!
Ankaragücü'ne transfer yasağı getirilmesinin ardından Anadolu ekiplerinde futbolcular kulüplere ihtar çekip, sözleşme fesih yolunu seçiyor.
Maddi krizin yaşandığı Türk futbolu uçurumun kenarına geldi.
Ankaragücü'ne transfer yasağı getirilmesinin ardından Anadolu ekiplerinde futbolcular kulüplere ihtar çekip, sözleşme fesih yolunu seçiyor.
Kulüpler de krizin nedeninin yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi olarak gösteriyor. TFF ise bu konuda uzun süre sessiz kalmıştı.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Ismail Aissati'nin, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.
Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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