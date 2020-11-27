Türk gemisindeki aranmaya resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

AA
27 Kasım 2020 Cuma, 11:36
Türk gemisindeki aranmaya resen soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

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