Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani yaşamını yitirdi

25 Aralık 2020 Cuma, 11:49

Engin Nurşani, bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Nurşani'nin ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti" denildi.



ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984'de Krefeld şehrinde doğmuştur. Gaziantep'ten Batı Almanya'ya göçmüş Türk babası ozan Aşık Ali Nurşani (doğum Ali Ayhan, 2 Şubat 1959) ve Alman annesi Angelika Ayhan'nın iki çocuğunun küçüğü olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır. Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır.

2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartmak üzere İstanbul'a gelmesi ile profesyonel müzik kariyerine başladı. Babası oğlunun müziğe olan sevgisini görmesi ile başarılı olacağını anlayarak destek olmaya başlamıştır. Ali Nurşani verdiği bir röportajında, karşı çıkma sebebinin 'müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'nin de başına gelmesini istemeyişi' olduğunu söylemişti.



