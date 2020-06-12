Türk Hava Yolları, ABD'ye uçuş programını duyurdu

12 Haziran 2020 Cuma, 09:36

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a ise 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş düzenlenecek.

Gökyüzünü özledik.



Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!



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Hayırlı olsun.https://t.co/wg0xhqDUrj pic.twitter.com/ypV9bJzs6B — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 12, 2020

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre de 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'ya haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

THY'nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran'dan itibaren başlayacak. THY, Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata'ya 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.