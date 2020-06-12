Türk Hava Yolları, ABD'ye uçuş programını duyurdu
Türk Hava Yolları, 19 Haziran'dan itibaren ABD'ye uçuşların başlayacağını duyurdu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a ise 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş düzenlenecek.
Gökyüzünü özledik.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 12, 2020
Yurt içinden sonra sıra şimdi yurt dışında!
Her geçen gün artacak yurt içi ve yurt dışı güncel uçuş planımz için Web sitemizi takip ediniz.
Hayırlı olsun.https://t.co/wg0xhqDUrj pic.twitter.com/ypV9bJzs6B
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre de 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'ya haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.
THY'nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran'dan itibaren başlayacak. THY, Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata'ya 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.
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