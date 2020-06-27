Türk-İş Başkanlar Kurulu, kıdemde değişikliğe karşı olduğunu tüm Türkiye’ye kesin olarak ilan etti

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş), kıdem tazminatında yapılması düşünülen değişikliğe karşı tavrını açıkça ilan etti. Grev kararını net şekilde hatırlatan Başkan Ergun Atalay, değişiklik Meclis’e geldiği gün genel grev kararı almak zorunda olduklarını açıkladı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu dün kıdem tazminatı gündemiyle toplandı. Alınan bilgiye göre toplantıya, bağlı sendikaların tamamı katıldı. Tüm başkanlar bir kez daha değişiklik karşısında alınan genel grev kararının arkasında olduklarını açıklayarak geri adım atılmamasını istedi. Bazı sendika başkanları süreç içinde farklı eylem önerilerinde de bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a gerçekleştirdiği “Adalet Yürüyüşü’nün” benzerini Atalay’ın da yapmasını isteyen başkanlar, Kızılay Güvenpark’ta başkanların bildiri dağıtması, oturma eylemi gerçekleştirmesi gibi uyarı eylemleri yapılmasını da önerdi.

81 İLDE İLAN DAĞITILACAK

Türk-İş Başkanı Atalay, yeteri kadar sıkıntının olduğu bir dönemde kıdemin yeniden ülke gündemine getirildiğini belirterek yapılmak istenilen düzenlemenin işçilerin, çalışanların lehine olmadığını kaydetti. Atalay, kıdem tazminatı çekildiğinde çalışma yaşamında sistemin çökeceğini dile getirerek bu konunun bir an önce ülke gündeminden çekilmesini istedi.

Türk-İş genel kurullarında alınan “genel grev” kararlarını anımsatan Atalay, “Şiddet dilini, nefret dilini Türk-İş topluluğu bugüne kadar kullanmadı. Grev, genel grev bizim çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz bir şey değil ama başka çaremiz yok” dedi. Atalay, pazartesi günü 81 ilde 1.5 milyona yakın el ilanı dağıtılacağını, kıdem tazminatı kalkarsa ne kendisinin, ne Türk-İş yönetiminin ne de sendika başkanlarının orada oturmasına gerek olacağını söyledi. “Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok, kıdem tazminatı yoksa sendikacılığa da gerek yok” diyen Atalay, ülkeyi “bir sıkıntıya, bir kargaşaya sürüklemenin” anlamı olmadığını bildirdi.

“Genel grev kararını ne zaman uygulamaya koyacaksınız” sorusuna Atalay, “Meclis’e geldiği gün Türk-İş yönetimi, Başkanlar Kurulu bu kararı almak mecburiyetinde, çünkü genel kurulda bu karar alınmış” yanıtını verdi.

KIDEMLE UĞRAŞMAYA SON VERİN

Toplantı sonrasında Başkanlar Kurulu Bildirisi yayınlandı. Bildirideki bazı değerlendirmeler şöyle:

- Kıdem tazminatı başta işçi sağlığı ve iş güvenliği olmak üzere, ücretli çalışanların temel sorunu gelir ve iş güvencesidir. Yaşanan bu sorunlara karşı çözüm üretilmesi gerekirken, kıdem tazminatı değişikliği konusunun yeniden gündeme getirilmesi, doğru ve kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu girişimlerin artık sona ermesi gerektiğini ifade etmektedir.

- Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. İş ve gelecek güvencesidir. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkından hiçbir şekilde vazgeçilemez. Kıdem tazminatının özüne yönelik hiçbir düzenlemeye katılım ve onay verilmeyecektir.