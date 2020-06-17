Türk-iş başkanları: Kıdeme dokunma, genel grev kararımız

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Türk-İş Başkanlar Kurulu kıdem tazminatına yönelik hazırlıklar yüzünden çalışma yaşamında huzurun bozulduğunu belirterek “Yeni sistemde 75 yaşına kadar tazminat alınamaz. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 78” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kıdem tazminatında yapılacak değişikliklere karşı harekete geçti. “Kıdem tazminatı” gündemiyle toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, hükümetin başlattığı çalışmaların çalışma hayatında huzuru bozduğunu açıkladı. Sosyal medyada da “Kıdem tazminatıma dokunma. Geleceğimle oynama” vurgusu ile bir kampanya yapılırken, konu Türkiye gündeminde ikinci sıraya çıktı.