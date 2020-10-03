Türk-İş, ‘kısmi çalışma’nın önce işçi-işveren arasında görüşülmesi gerektiğini açıkladı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Türk-İş, Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) istihdamla ilgili maddeleri masaya yatırdı. Mevcut kıdem tazminatı sistemini kökten değiştirecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) son açıklanan YEP’ten çıkarılmasından memnun olan işçi tarafı, esnek çalışma modellerine yer verilmesini ise hayal kırıklığıyla karşıladı.

Türkiye’nin gündeminde, salgın sonrası ekonomik ve sosyal açıdan toparlanma bulunduğuna işaret eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, istihdamla ilgili politika ve tedbirler kapsamında uygulanması ve teşvik edilmesi öngörülen esnek çalışma biçimlerinin ise işçi haklarını geriletmemesi gerektiğini vurguladı.

Atalay, şöyle devam etti: “Esneklik, öncelikle işçi-işveren arasında sosyal diyalogla görüşülmesi gereken konuların başındadır. Bu konuda bazı ortak ilkelerin belirlenmesinin önemi bulunmaktadır. Bunların başında da iş mevzuatında yıllardır var olan işçi haklarında geriye gidişin olmamasıdır. Kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakkının korunması temel ilkemiz olacaktır. Krizden çıkış yolu, çalışanların hak kayıplarında aranmamalıdır. Çalışanların yüzde 87’sinin örgütsüz, yaklaşık yüzde 34’ünün kayıt dışı olduğu ülkemizde, bu sorunlar çözülmeden çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş barışını olumsuz yönde etkileyecektir. Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi düşük işgücü maliyeti ve dolayısıyla işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz.”