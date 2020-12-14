TÜRK-İŞ, TÜİK’i bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklamaya çağırdı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek “Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna ‘evet’ deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı” dedi. Asgari ücretin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay, “Asgari ücret 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin ‘geçim ücreti’ oldu. ‘Geçim ücreti’ diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor” diye konuştu.

‘BU RAKAMLA GEÇİNİLMEZ’

Atalay, AA’ya konuştu. Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay, “Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyonun bize ileteceği bu rakamı, biz de Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız” dedi.

Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu bildiren Atalay, şöyle devam etti: “TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40’ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız.”

Öte yandan, Türkiye’de asgari ücret, mevcut kurlardan dolayı 300 doların da altına, 296.8 dolara gerilerken, tüm dünya ülkeleriyle arasındaki makas iyice açıldı. DİSK-AR’ın “Asgari Ücret Gerçeği, 2021” raporundaki detaylara göre, Türkiye’deki asgari ücret, sadece Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi AB’nin güney ülkelerinden değil, Polonya, Romanya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinden de düşük kalıyor. Bu yıl AB ülkeleri içinde en yüksek asgari ücret, aylık 2.142 Avro ile Lüksemburg’a ait. Türkiye ise, Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip dördüncü ülke.