Türk Metal’den MKE açıklaması

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:09

Türk Metal Sendikası, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesini öngören yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Metal Sendikası’nın, kurulduğu 1963 yılından bugüne, MKE’de örgütlü olduğu ve 2 bin 510 MKE işçisinin sendikanın üyesi olduğu belirtilerek “MKE, sendikamızın kurulduğu ve geliştiği işyeridir, bu niteliğiyle Türk Metal ve MKE birbiriyle özdeşleşmiş, bir bütün olmuştur” denildi.

Türk Metal Sendikası’nın önceki yıllarda, MKE’de yapılmak istenen özelleştirme girişimlerine karşı çıktığı, Milli Piyade Tüfeği’nin (MPT) üretiminin özel sektöre verilmesi girişimine karşı eylemler yaptığı ve bu üretimi MKE’de kalmasını sağladığı kaydedilen açıklamada “Türk Metal geçmişte olduğu gibi bugün de, MKE’nin özelleştirilmesi, fona devredilmesi ya da buna benzer girişimlerle kamunun elinden çıkarılmasına kesin olarak karşıdır ve karşı olmaya devam edecektir” denildi.

‘Sendikal haklar korundu’

Açıklamada, MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesi hakkındaki yasal düzenleme ilk gündeme geldiği günden bu yana Türk Metal Sendikası’nın bu konudaki girişimlerini sürdürdüğü ve bu amaçla Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’la görüşmeler yaptığı kaydedildi. Kavlak’ın bu görüşmelerde teklifte sakıncalı görülen noktaları ve çözümleri aktardığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sonuç olarak; Sendikamızın girişimleri sonucunda, kanun teklifinde ‘Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez’ hükmü konulmuş ve kanun teklifi TBMM Komisyonundan bu haliyle geçmiştir. Böylece MKE’nin Hazine’de kalması ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı bir kamu işyeri olması sağlanmıştır.

Sendikamızın girişimleriyle ayrıca, MKE’de çalışan üyelerimizin iş güvenceleri, hak ve özgürlükleri korunmuş, tüm kıdem ve özlük hakları yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmadan yürürlükteki yasalar ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde ‘kamu işçisi’ olarak güvence altına alınmıştır.

Yine girişimlerimiz sonucunda, MKE’nin herhangi bir işkolu değişikliğine konu olmaması sağlanarak, 1963 yılından bu yana örgütlü olduğumuz Kurumda Türk Metal’in örgütlülüğünün devamı sağlanmıştır. Bu sayede Kurumda sendikamızın varlığının yanı sıra sendikal hak ve özgürlükler de korunmuş, üyelerimiz toplu iş sözleşmesi düzeni kapsamında kalmıştır. Böylece, Kurumda çalışan işçilerin belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasının önüne geçilmiştir.

Ayrıca Kurumdan emekli olan vasıflı üyelerimiz, istenildiği takdirde emeklilik sonrasında da Kurumda çalışmaya devam edebileceklerdir.

Sonuç olarak söylemek isteriz ki, Sendikamız Cumhuriyetimizin köklü bir kurumu olan, ülkemiz savunma sanayiinin göz bebeği MKE’nin kamu kuruluşu niteliğinin korunması ve Kurumda çalışan üyelerimizin hak ve çıkarlarına halel gelmemesi için elinden gelen çabayı göstermiştir. Eylemi, alanlara çıkmayı, direnmeyi işçi sınıfı için meşru bir hak olarak gören Türk Metal, buna gerek kalmadan bu önemli sorunu masada müzakereyle çözme başarısını göstermiştir. Sendikamız, bu süreçte taleplerimizi dikkate alan, istediğimiz düzenlemeleri yerine getiren iktidardan muhalefete tüm Milli Savunma Komisyonu üyelerine teşekkür etmektedir. MKEK emekçilerinin en büyük güvencesi, Türk Metal’dir.”