Türk motosikletçi 13. virajda kaza geçirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti’nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi.
Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.
Milli motosikletçi Toprak’ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.
DÜNKÜ YARIŞI 6. SIRADA TAMAMLADI
Dün gerçekleştirilen birinci etap yarışında ilk çizgiden başlayan Razgatlıoğlu, pistin ilk virajında takım arkadaşı Van der Mark’ın sıkıştırması nedeniyle arka sıralara düşmüştü.
Uzun süre yarışı 7. sırada götüren Razgatlıoğlu, son anlarda İtalyan yarışçı Ruben Rinaldi’yi geride bırakarak mücadeleyi 6. sırada tamamlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- AKP vetoyu dinlemedi
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında iki partiye davet yok
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- Değeri 55 milyon dolar: Kaderine terk edildi
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- AKP vetoyu dinlemedi
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı