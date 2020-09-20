Türk motosikletçi 13. virajda kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2020 Pazar, 13:45
Türk motosikletçi 13. virajda kaza geçirdi
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti’nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi.

Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak’ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

DÜNKÜ YARIŞI 6. SIRADA TAMAMLADI

Dün gerçekleştirilen birinci etap yarışında ilk çizgiden başlayan Razgatlıoğlu, pistin ilk virajında takım arkadaşı Van der Mark’ın sıkıştırması nedeniyle arka sıralara düşmüştü.

Uzun süre yarışı 7. sırada götüren Razgatlıoğlu, son anlarda İtalyan yarışçı Ruben Rinaldi’yi geride bırakarak mücadeleyi 6. sırada tamamlamıştı.


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