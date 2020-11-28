"Türk pasaportu yok kırmızı kart gördü!"

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:38

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maçtan 2 puan kayıpla ayrıldıklarını belirten Margarit, şöyle konuştu:

"İkinci yarı 10 kişi oynamamıza rağmen 2 puan kaybeden biz olduk. Son 30 saniyede 2 puan kaybedince herkes kızgın ve sinirli oldu. Başka şeyler söylemek istiyorum. Her maç hocamıza karşı hakemler. Mesela bugün hiçbir şey söylemedi. Rakip takımın hocası bizim bölgedeydi hiç kart görmedi. Hocamız Türk pasaportu alana kadar yedek kulübesinde tiyatro izler gibi maçı mı izlesin."